Назарбаев расстроен увеличением коррупционеров среди чиновников

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Назарбаев расстроен увеличением коррупционеров среди чиновников

Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение! - сказал президент.

Финансовые нарушения государственных служащих в прошлом году составили 160 млрд. тенге, 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 к дисциплинарной. Такой статистикой правонарушений среди чиновников поделился сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании, передает Zakon.kz.

«Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем только по выявленным Счетным комитетом финансовым нарушениям в прошлом году составивших 160 млрд. тенге, 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - дисциплинарным. Правоохранительным органам передана куча материалов, - сказал президент.

Он обратился к Кайрату Кожамжарову: «По линии коррупции сколько за прошлый год привлечено к ответственности?».

«2900 должностных лиц» - ответил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«По статье коррупция? - поинтересовался Назарбаев. - Сейчас поступление на госслужбу и проведение тестирования, поступая на госслужбу человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение!»

Глава государства отметил, что переживает за молодых людей больше, чем их родители.

«Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием, и даже это их не останавливает».

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Все комментарии (3):
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фото пользователя 1870
1870

1. «Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях - пирог с казенной начинкою».

2. «У нас в .... воруют все. И при этом, хохоча, приговаривают: Да когда же все это кончится?..».


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03.02.2017, 16:59
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 кто у нас богатые? те кто ранее занимал большие чины или их родственники.. 
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03.02.2017, 18:09
фото пользователя 1870
1870
taxsist2, у каждого свое понимание богатства. Для меня - здоровье близких.
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03.02.2017, 18:14
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