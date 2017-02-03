Назарбаев потребовал от министра финансов перестать раздавать деньги

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Назарбаев потребовал от министра финансов перестать раздавать деньги

Президент напомнил министру финансов об экономии, передает ИА «NewTimes.kz».

На расширенном заседании правительства с участием президента Нурсултана Назарбаева глава Минфина Бахыт Султанов сообщил, что в 2016 году не освоено 36 млрд тенге.

«Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит, доказывает: «Дайте сюда, дайте сюда». Значит, это были необоснованные требования. Раз необоснованные, неосвоенные, надо изъять эти деньги, отдать их тем, кто осваивает. И все. Не надо заставлять осваивать. А на следующий год на это количество сократить (средства – прим. ред.) этому ведомству. Им лишь бы набрать эти деньги, а ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты защитник денег государственных, который экономит и предлагает мне: «Вот, господин президент, эти деньги я собрал, сэкономил, оставил», - сказал Нурсултан Назарбаев министру финансов Бахыту Султанову.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
не освоено 36 миллиардов. Это какие деньжище остались не затребованные При этом о процветании говорить ой как рано. Тут наверно скорей всего. не все нуждающие и просящие согласились на откаты  Идут сбои глупых программ и т.д.  а куда их вкладывать - ой как много. Одни проекты сельского хозяйства требуют глубокой реанимации. а им объявляют снова коллективизацию. Объединяйтесь и дадим. Кто из работающих согласится объединять капиталы. И потом коллективная ответственность это то что критиковали и отказались. не кто не хочет везти кораван в охапки со своим возом О чем они думают 
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03.02.2017, 14:00
фото пользователя 1870
1870
Топтание на месте конкретное. Эта проблема была еще 10-12 лет назад, когда работал в одном из ведомств. И характер ее был системный. Из года в год. В каждом министерстве суммы исчислялись миллиардами. Одним из способов решения ее было - премирование к концу года центрального аппарата, и немного в подчиненные структуры. Но и это не помогало. Тогда еще возникал у меня вопрос - правительство не знает как и куда расходовать средства. И одна из причин в том мне думается в отсутствии плановой экономики. Программами типа 2030, 2050 - невозможно конкретизировать на местах и в деталях. Все уперлись в развитие ничего не решающего бизнеса - ресторанов, гостиниц, сто и автомойки...
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03.02.2017, 14:15
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