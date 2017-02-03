Назарбаев потребовал от министра финансов перестать раздавать деньги

Президент напомнил министру финансов об экономии, передает ИА «NewTimes.kz».

На расширенном заседании правительства с участием президента Нурсултана Назарбаева глава Минфина Бахыт Султанов сообщил, что в 2016 году не освоено 36 млрд тенге.

«Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит, доказывает: «Дайте сюда, дайте сюда». Значит, это были необоснованные требования. Раз необоснованные, неосвоенные, надо изъять эти деньги, отдать их тем, кто осваивает. И все. Не надо заставлять осваивать. А на следующий год на это количество сократить (средства – прим. ред.) этому ведомству. Им лишь бы набрать эти деньги, а ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты защитник денег государственных, который экономит и предлагает мне: «Вот, господин президент, эти деньги я собрал, сэкономил, оставил», - сказал Нурсултан Назарбаев министру финансов Бахыту Султанову.