Миллиардные нарушения в работе компаний «Самрук-Казына» выявил Счетный комитет

Об этом сообщила член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим после заседания Комитета, передает МИА «Казинформ».

«Госаудитом было охвачено свыше 93 миллиардов тенге. Аудит проводился по двум направлениям. Это аудит использования средств республиканского бюджета, выделенных по бюджетной программе 049 на увеличение уставного капитала фонда «Самрук-Казына» для строительства двух железнодорожных веток Баракты-Аксай и Алматы-Шу, строительства паромного комплекса в порту Курык, а также создания и развития специальной экономической зоны Хоргос-Восточные ворота. Вторым направлением государственного аудита была оценка реализации Программы вывода пакета акций дочерних и зависимых организаций фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» на казахстанский фондовый рынок с 2011 по 2015 годы. Что касается реализации проектов, то средства были охвачены в период с 2014 по 30 сентября 2016 года. Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе государственного аудита, составила 1,5 миллиарда тенге. 1,3 миллиарда тенге - это была сумма неэффективно затраченных средств», - сказала Мухаметкарим.

По ее словам, кроме указанных финансовых нарушений, таких, как необоснованное авансирование, был выявлен ряд процедурных нарушений - производство строительно-монтажных работ без проектно-строительной документации, без уведомления уполномоченного органа о начале работ, без авторского надзора, а также использование строительных материалов с истекшими сроками сертификатов соответствия.

В отношении вывода акций на фондовый рынок - народное IPO, - Мухаметкарим сообщила, что Программа была скорректирована в 2014 году, а затем поставлена на утрату. В ходе реализации Программы были выведены акции двух компаний, вместо шести, предусмотренных вначале.

В ходе заседания исполняющий обязанности директора по финансам и операциям ФНБ «Самрук-Казына» Ернар Жанадил и главный инженер АО «Казахстан Темир Жолы» Бауыржан Урынбасаров дали обстоятельные объяснения по поводу выявленных в ходе государственного аудита нарушений.