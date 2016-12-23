Нацбанк подтвердил информацию о проверках в ЕНПФ

С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием национального банка Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке пояснили, что проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

При этом поясняется, что собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно.

"Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется национальным банком исключительно по направлениям, одобренным советом по управлению национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики", - говорится в сообщении ведомства.

В национальном банке отметили, что не вправе комментировать действия правоохранительных органов.

"Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений", - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что в офисе ЕНПФ правоохранительные органы проводят обыск по факту хищения пенсионных накоплений.

По данным журналистов, хищение денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге произошло путем их инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум".

В ЕНПФ опровергли информацию о хищении пенсионных накоплений в сумме 5 млрд тенге.

ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО "Бузгул Аурум" за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.