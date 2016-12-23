Нацбанк подтвердил информацию о проверках в ЕНПФ

С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием национального банка Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В Нацбанке пояснили, что проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.
При этом поясняется, что собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно.
"Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется национальным банком исключительно по направлениям, одобренным советом по управлению национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики", - говорится в сообщении ведомства.
В национальном банке отметили, что не вправе комментировать действия правоохранительных органов.
"Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений", - отметили в пресс-службе Нацбанка.
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что в офисе ЕНПФ правоохранительные органы проводят обыск по факту хищения пенсионных накоплений.
По данным журналистов, хищение денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге произошло путем их инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум".
В ЕНПФ опровергли информацию о хищении пенсионных накоплений в сумме 5 млрд тенге.
ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО "Бузгул Аурум" за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.
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