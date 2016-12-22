В ЕНПФ опровергли информацию о хищении денег со счетов вкладчиков

ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО «Бузгул Аурум» за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.

«Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с декларацией», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что в офисе ЕНПФ правоохранительные органы проводят обыск по факту хищения пенсионных накоплений.

По данным журналистов, хищение денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге произошло путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум».