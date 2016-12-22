В ЕНПФ опровергли информацию о хищении денег со счетов вкладчиков

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В ЕНПФ опровергли информацию о хищении денег со счетов вкладчиков

В соответствии с законодательством РК, ЕНПФ не имеет права инвестировать финансовые средства вкладчиков.

В ЕНПФ опровергли информацию о хищении пенсионных накоплений в сумме 5 млрд тенге, сообщает пресс-служба фонда.

ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО «Бузгул Аурум» за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.

«Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с декларацией», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что в офисе ЕНПФ правоохранительные органы проводят обыск по факту хищения пенсионных накоплений.

По данным журналистов, хищение денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге произошло путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум».

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sulizok
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22.12.2016, 20:25
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