В Казахстане проезд на автобусе подорожал почти на 70 процентов

Фото: Тарифы на поездку в городских автобусах среди крупных городов и мегаполисов РК за ноябрь 2016 года.
В Казахстане за 5 лет проезд подорожал на 69,8%, при этом компании-нефтепереработчики увеличили цены на 66,1%, передает ranking.kz.
По данным аналитиков, за год тарифы автобусных парков поднялись втрое меньше, чем цены производителей топлива (+8% против +25,9%).
По итогам ноября самые высокие тарифы на поездку в городских автобусах среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Астане - 90 тенге за билет. Далее - Алматы, Караганда и Атырау, где билеты стоили по 80 тенге.
Наибольшее годовое удорожание проезда отмечено в Атырау (+60%), Кызылорде и Шымкенте (+40%), а также в Павлодаре (+17%).
«В среднем по РК в ноябре 2016 услуги местного автобусного транспорта подорожали для пассажиров на 8,4% в сопоставлении с ноябрем 2015. Для сравнения, за тот же годовой период цены предприятий-производителей на продукты нефтепереработки увеличились сразу более чем на четверть (+25,9%). Только за месяц, при неизменной стоимости проезда в городских автобусах, стоимость топлива у производителей выросла на 3,7%», - говорится в сообщении.
За 11 месяцев автобусные перевозчики оказали казахстанцам услуги на 78,7 миллиарда тенге - на 1,8% больше, чем за январь-ноябрь 2015. Несмотря на снижение темпов роста, в течение последних лет показатель неизменно в плюсе.
Число перевезенных пассажиров за 11 месяцев составило 16,7 миллиарда (в среднем по три поездки в день на человека), против 16,3 миллиарда пассажиров за январь-ноябрь 2015 (+2,3%).
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