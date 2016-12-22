Хищения в ЕНПФ: Куда уходит пенсия казахстанцев

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Хищения в ЕНПФ: Куда уходит пенсия казахстанцев

В офисах ЕНПФ проходят обыски, пенсионные накопления казахстанцев исчезают, а глава Нацбанка молчит.

Значительное снижение инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям казахстанцев к концу 2016 года превратилось в настоящую финансовую драму, ставшую объектом пристального внимания правоохранительных органов, передает 365info.kz.

В этой драме, как уже не раз отмечалось, главным отрицательным персонажем выступает центральный банк страны, бесконтрольно управляющий этой огромной массой денег, принадлежащих не государству, а миллионам вкладчиков ЕНПФ.

Напомним, что когда активы частных пенсионных фондов спешно передавались в ЕНПФ, то в наследство от них Нацбанку достался огромный портфель проблемных «мусорных» облигаций. Почему регулятор принял это «токсичное» наследство, правоохранительные органы тогда так и не выяснили, хотя со слов занимавшего в ту пору пост председателя Нацбанка Кайрата Келимбетова, все необходимые для расследования документы были переданы силовикам. В итоге, в сентябре 2014 года Нацбанк спокойно списал со счетов вкладчиков ЕНПФ 100 млрд тенге.

По информации, которой располагает редакция компетентные органы уже установили факт хищения денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум» с последующим размещением полученных средств этим эмитентом в одном из банков второго уровня. А там они сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.

Примечательно, что по имеющейся информации, рисковики ЕНПФ вынесли отрицательное заключение по предложению приобрести облигации ТОО, рекомендовав воздержаться от инвестирования в них из-за высоких кредитных и проектных рисков.

Ведь ТОО «Бузгул Аурум» намеревалось вложить средства, полученные от размещения облигаций, в добычу золота на одноименных месторождениях, а там требовалось еще уточнить данные по запасам. При этом результат дополнительных разведочных работ мог оказаться и отрицательным, показав экономическую нецелесообразность коммерческой добычи.

Но, вопреки отрицательному заключению рисковиков, предложение о приобретении облигаций ТОО, подготовленное аналитиками другого департамента - инвестиционного анализа, в конце сентября поступило на рассмотрение Инвестиционного комитета ЕНПФ, который и одобрил его.

В результате, в начале октября через Казахстанскую фондовую биржу (KASE) было приобретено 500 тысяч облигаций ТОО на сумму в 5 млрд тенге. При этом из информации на сайте KASE следует, что в торгах участвовал всего один участник, подавший одну заявку на всю указанную сумму.

Неудивительно, что в результате раскрытия такой сомнительной схемы появилась информация об обысках в офисе ЕНПФ, проведенных силовиками.

При этом на протяжении всей этой истории на сайте Нацбанка, управляющего пенсионными активами ЕНПФ, каких-либо комментариев по этому поводу не публиковалось.

Более того, после того как вскрылась описанная выше схема увода пенсионных накоплений, сам Акишев отказался писать заявление в правоохранительные органы по этому факту, аргументируя свою позицию некими репутационными рисками для Нацбанка.

Но в таком случае непонятно, сколько же еще миллиардов пенсионных накоплений должно быть похищено, чтобы главный банкир страны наконец-то решительно встал на защиту интересов вкладчиков ЕНПФ и призвал бы расхитителей их средств к ответу в суде?!

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Суки, Сталина на них нет! angryangryangry
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22.12.2016, 13:15
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Да, и господа Марченко и Келимбетов в суд, по поводу девальвации. Почему не было проиндексировано ничего? И объяснения многих вопросов...
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22.12.2016, 13:23
фото пользователя sulizok
sulizok
Да здравствует Независимость Страны! Уррра,товарищи!!! Эта схема была изначально придумана для воровства народных денег.Все об этом знали и знают,как и знают,кто придумал это издевательство.ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,которое уже не вернешь никогда.Дальше некуда...Приехали в трясину и утонули в ней...Господи...какой позор.....Грош цена за воровство у стариков...
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22.12.2016, 15:51
фото пользователя Красава
Красава
Там и наши деньги, неизвестно есть ли они там, или только на   бумаге.
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22.12.2016, 16:05
фото пользователя Твист.
Твист.
Остапу Бендеру такое и не снилось
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22.12.2016, 16:20
фото пользователя Малинка
Малинка
Ручались же ведь,что ни копейки не уйдет налево.И главное ведь не вернут эти  деньги и виновных тоже.Уже тю-тю!
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22.12.2016, 16:49
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