Курс доллара составил 336 тенге

По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 336,72 тенге.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной
сессий составил 335,71 тенге за доллар (-5,73 тенге), суммарный объем
торгов - 134 800 тыс.
Объем торгов достиг 77,8 миллиона долларов, передает Казахстанская фондовая биржа KASE.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.