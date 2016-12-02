Курс доллара составил 336 тенге

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Курс доллара составил 336 тенге

По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 336,72 тенге.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,71 тенге за доллар (-5,73 тенге), суммарный объем торгов - 134 800 тыс.

Объем торгов достиг 77,8 миллиона долларов, передает Казахстанская фондовая биржа KASE.

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