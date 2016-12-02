По уровню компенсации утраченного дохода Казахстан обогнал соседей

По данным аналитиков, самый высокий уровень компенсации утраченного дохода среди стран ЕАЭС - в Казахстане, передает ranking.kz.
В странах ЕАЭС средневзвешенный показатель замещения пенсией утраченного дохода в 2015 году составил 42%.
«Размер средней пенсии в 2015 году на 58% покрывает уровень среднемесячного номинального дохода в РК. Максимальное значение показателя в течение последних 10 лет было зафиксировано в 2011 году, когда размер средней пенсии составлял примерно 60% от уровня номинальных доходов», - говорится на сайте.
Уровень замещения потерянного дохода считается как соотношение среднего размера пенсии к сумме среднедушевого номинального денежного дохода населения в стране. Номинальный денежный доход учитывает все поступления денег населению в течение определенного периода.
Наименьшая нагрузка пенсионного обеспечения на работающих граждан в ЕАЭС - в Казахстане. В нашей стране на 100 человек занятого населения приходится всего 23 пенсионера.
Самый высокий уровень - в России, где на 100 занятых в экономике человек приходится 59, находящихся на пенсионном обеспечении.
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