Банкнота с изображением президента введена в обращение

Национальный банк Республики Казахстан с 1 декабря 2016 года выпустил в обращение юбилейную банкноту номинальной стоимостью 10 000 тенге, посвященную 25-летию независимости Казахстана, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Размер банкноты - 149×79 мм. Банкнота выполнена в преобладающем сине-голубом цвете.

На лицевой стороне банкноты основными изображениями являются монумент «Қазақ Елі», «древо жизни» - фрагмент головного убора «Золотого человека» из Иссыкского кургана.

На металлической голографической полосе изображены панорама столицы, факсимиле Первого Президента Республики Казахстан и стилизованное изображение солнца. Изображение карты Казахстана представляет собой защитный элемент, который меняет цвет в зависимости от угла наклона. Поверх карты нанесена надпись «МӘҢГІЛІК ЕЛ». Также изображена горная гряда Заилийского Алатау.

Слева посередине напечатано цифровое обозначение номинала. На лицевой стороне банкноты основными изображениями являются монумент «Қазақ Елі»,а также надпись на государственном языке, предупреждающая об ответственности за подделку - «Банкноттарды қолдан жасау заңмен қудаланады».

На оборотной стороне банкноты основным изображением является портрет Первого Президента Республики Казахстан, Лидера Нации - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Портрет выполнен методом интаглио (глубокой печати), который обеспечивает рельефность изображения на бумаге и ощущается при прикосновении.

В мировой практике данный метод является традиционным при исполнении портретов на банкнотах. На заднем плане на фоне контура карты Казахстана изображена группа зданий города Астаны, включая монумент «Байтерек». Красно-оранжевая защитная ныряющая нить меняет цвет в зависимости от угла наклона банкноты. Надпись «Подделка банкнот преследуется по закону» расположена в левом нижнем углу банкноты.

Наравне с другими денежными знаками с момента выпуска в обращение данная банкнота является законным платежным средством, а также обязательна к приему при всех видах платежей и переводов денег. Тираж - 100 000 штук.