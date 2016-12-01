14 реанимобилей передали турки актюбинской скорой помощи

Также, турецкие инвесторы построят станцию скорой помощи и обучат специалистов в соответствии с международными стандартами.

Сегодня медицинский директор турецкой компании ТОО «Первая помощь» Гюляй Топчу передала областному управлению здравоохранения первые 14 современных реанимобилей марки «Мерседес», оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам.

Также, инвестор планирует передать ведомству еще 34 таких реанимобиля.

Управление здравоохранения и турецкая компания заключили договор о передаче областной станции скорой медицинской помощи в доверительное управление. Ожидается, что инвестиции, привлеченные за счет ГЧП, будут направлены на улучшение качества оказания скорой медицинской помощи актюбинцам, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Турецкие инвесторы имеют большой опыт в этом направлении и готовы вложить в проект 3,5 млрд.тенге. Компания построит в мкр Батыс-2 станцию скорой помощи на 75 тысяч вызовов в год и 3 подстанции по городу. Кроме того, инвестор обещает обучить врачей, фельдшеров и водителей в соответствии с международными стандартами.

- Уверен, что они станут хорошим подспорьем в сложной работе медиков, повлияют на качество оказания помощи и спасут не одну тысячу жизней актюбинцев, - сказал аким области, поблагодарив турецких партнеров за вклад в развитие здравоохранения области.