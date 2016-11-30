В Казахстане собираются снизить штрафы за нарушение ПДД

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В Казахстане собираются снизить штрафы за нарушение ПДД

Размеры взысканий увеличивались в десятки раз, причем с каждым годом данная тенденция усиливалась.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Об этом пишет «Казинформ».

Как отметила в своем выступлении вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина, новый кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях был разработан в связи с необходимостью приведения его норм в соответствие с положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. В нем отмечено, что законодательство об административных правонарушениях должно быть максимально направлено на восстановление нарушенных прав, предупреждение правовых конфликтов в обществе административно-правовыми мерами.

«При этом при формировании административно-правовых санкций должен неукоснительно соблюдаться принцип их соразмерности степени общественной опасности и характеру правонарушения», - сказала Зауреш Баймолдина.

Другой причиной совершенствования законодательства об административных правонарушениях, по ее словам, была его большая репрессивность. Размеры взысканий увеличивались в десятки раз, причем с каждым годом данная тенденция усиливалась, а некоторые взыскания по своим размерам превосходили уголовные меры наказания.

В ходе заседания также было отмечено, что на сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях имеется более 1 700 составов об административных правонарушениях. Из них по около 300 составам планируется сокращение по административным штрафам.

«По нарушениям правил дорожного движения будут сокращения. По каждому составу, будет индивидуальный подход. По каким-то составам на 10%, по каким-то составам до 30% сокращения планируется», - уточнили представители ведомства. Законопроекта пока нет, есть только его концепция, которая на сегодня обсуждается. Законопроект будет внесен на обсуждение в Мажилис в следующем году.

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