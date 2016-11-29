Безработным казахстанцам с 2017 года государство будет выдавать микрокредиты

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Безработным казахстанцам с 2017 года государство будет выдавать микрокредиты

Непосредственная выдача микрокредитов будет осуществляться через банки второго уровня или микрофинансовые организации.

По словам министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, в рамках Программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено внедрение микрокредитования предпринимательской деятельности в городах, а также гарантирование микрокредитов со стороны государства для самозанятых и безработных, планирующих и реализующих проекты в городах, сообщает pm.kz.

Ежегодно планируется выдавать более 2 500 займов, из которых не менее 20% будет выдаваться для реализации стартап-проектов.

Микрокредиты будут предоставляться до 16 млн тенге с конечной ставкой вознаграждения до 6% на открытие новых микропредприятий и расширение действующего бизнеса. Оператором выступит АО «ФРП «Даму».

Напомним, в соответствии с поручением Главы государства Нурсултана Назарбаева Правительство РК разработало новую Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Целью программы является предоставление возможности населению повысить свои доходы путем создания условий для продуктивной занятости.

Продуктивная занятость – это вид деятельности, которая не является фиктивной и приносит трудящимся доход, обеспечивающий достойные условия жизни.

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