Министр энергетики РК пообещал адекватную цену на бензин

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев встретился с российским коллегой в субботу, 26 ноября. По словам главы МЭ, речь шла о поставках в Казахстан 100 тыс тонн топлива, передает «NewTimes.kz».

«Мы прорабатываем поставки российскими компаниями бензина в декабре. До 100 тыс тонн. Этого будет достаточно, чтобы наши три завода на полную мощность вышли по 92», - сказал министр.

Он объяснил, что на ПНХЗ вышла из строя установка каталитического крекинга. Это непредвиденное обстоятельство «сбило баланс в ноябре», поэтому импорта было больше.

«Почему повысилась цена в России? По простой причине. На Башкирских НПЗ в связи со сменой собственника сейчас проходят проверки, аудит, поэтому поставка в Казахстан сейчас ограничена, а Омский НПЗ, традиционный поставщик, его поставки развернули на внутренний рынок», - пояснил Бозумбаев.

При этом, по его словам, «цены должны держаться».

«Сегодня есть цены в районе 130-135 тенге. В Астане цена адекватная - 135 тенге», - сказал министр.