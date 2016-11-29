Министр энергетики РК пообещал адекватную цену на бензин

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Министр энергетики РК пообещал адекватную цену на бензин

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев встретился с российским коллегой в субботу, 26 ноября. По словам главы МЭ, речь шла о поставках в Казахстан 100 тыс тонн топлива, передает «NewTimes.kz».

«Мы прорабатываем поставки российскими компаниями бензина в декабре. До 100 тыс тонн. Этого будет достаточно, чтобы наши три завода на полную мощность вышли по 92», - сказал министр.

Он объяснил, что на ПНХЗ вышла из строя установка каталитического крекинга. Это непредвиденное обстоятельство «сбило баланс в ноябре», поэтому импорта было больше.
«Почему повысилась цена в России? По простой причине. На Башкирских НПЗ в связи со сменой собственника сейчас проходят проверки, аудит, поэтому поставка в Казахстан сейчас ограничена, а Омский НПЗ, традиционный поставщик, его поставки развернули на внутренний рынок», - пояснил Бозумбаев.

При этом, по его словам, «цены должны держаться».

«Сегодня есть цены в районе 130-135 тенге. В Астане цена адекватная - 135 тенге», - сказал министр.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
адекватные? для кого? ЗЫ: А куда Школьник подевался?
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29.11.2016, 12:29
фото пользователя pcproman
pcproman
Да этот чинуш задницу от кресла не отрывает. Везде его возят, сам никуда не ездит. Конечно ему и 150тг адекватно.
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29.11.2016, 12:42
фото пользователя 1870
1870
Этот экономический шаг - один из наглядных примеров развития отечественной экономики. Уязвимая точка так и осталась нерешенной. Таможенным союзом оговаривается различие наших экономик, и объективно нам придется подстраиваться под более развитую систему. Это для интерната в общую копилку. Как-то затронул тут он, якобы во всем виноват рубль. Ну об этом подробнее обменяемся мнениями еще позже, если таковые обнаружатся. 
Что касается Бозумбаева, то считаю, это яркий представитель следующего поколения элиты. Он уже в номенклатуре Акорды. И даже первые скандалы не пошатнули. Вполне адекватный, уравновешенный чиновник. Организатор неплохой. Может и не без греха, но незаметно.
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29.11.2016, 13:03
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