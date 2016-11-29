Министр энергетики РК пообещал адекватную цену на бензин

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев встретился с российским коллегой в субботу, 26 ноября. По словам главы МЭ, речь шла о поставках в Казахстан 100 тыс тонн топлива, передает «NewTimes.kz».
«Мы прорабатываем поставки российскими компаниями бензина в декабре. До 100 тыс тонн. Этого будет достаточно, чтобы наши три завода на полную мощность вышли по 92», - сказал министр.
Он объяснил, что на ПНХЗ вышла из строя установка каталитического крекинга. Это непредвиденное обстоятельство «сбило баланс в ноябре», поэтому импорта было больше.
«Почему повысилась цена в России? По простой причине. На Башкирских НПЗ в связи со сменой собственника сейчас проходят проверки, аудит, поэтому поставка в Казахстан сейчас ограничена, а Омский НПЗ, традиционный поставщик, его поставки развернули на внутренний рынок», - пояснил Бозумбаев.
При этом, по его словам, «цены должны держаться».
«Сегодня есть цены в районе 130-135 тенге. В Астане цена адекватная - 135 тенге», - сказал министр.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.