В Казахстане создадут единую онлайн-биржу труда

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В Казахстане создадут единую онлайн-биржу труда

Предполагается, что вся база разместится на существующей в МЗСР РК платформе enbek.kz.

В Казахстане планируется создать единую онлайн-платформу по трудоустройству. Об этом в ходе заседания правительства сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, передает Today.kz.

"Сегодня в Казахстане действует более десятка частных онлайн-продуктов по содействию занятости населения, но нет единого портала, объединяющего все источники спроса и предложения рынка труда. В связи с этим предлагается создание единой информационной базы рынка труда или биржи труда для поиска работы для ищущих работу и содействия подбору персонала для работодателя", - сказала глава МЗСР РК.

Предполагается, что вся база разместится на существующей в министерстве платформе enbek.kz.

"Биржа труда будет включать в себя единую систему социально-трудовой сферы, информационные системы госорганов, базы данных частных агентств занятости на договорной основе, интернет-портал. И к ней будут подключены все центры занятости регионов, что расширит возможности оказания услуг по трудоустройству", - заключила Дуйсенова.

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