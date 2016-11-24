Депутат рассказал, сколько денег уйдет на переименование столицы

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Депутат рассказал, сколько денег уйдет на переименование столицы

По мнению депутата сената Аскара Бейсенбаева, на переименование Астаны уйдет «немного» денег, а имя Нурсултана Назарбаева «превратилось в бренд, приносящий государству большую пользу», передает BNews.kz.

«Сегодня надо признать тот факт, что бренд Назарбаева приносит очень большую пользу для нашего государства. На мировом уровне - Казахстан не такое уж и большое государство. Бюджет наш в 10 раз меньше, чем у России, который равен бюджету Америки.

То есть сказать, что мы мировые лидеры по экономическим показателям - мы не можем. Но есть уровень, которого достиг сегодня Казахстан - благодаря нашему президенту», - отметил депутат.

Он сказал, что принимал активное участие в обсуждении переименования столицы.

«Когда столицу назвали Астаной, все были против: что за название, ведь это означает «столица». Поэтому мы считаем, что признание заслуг нашего главы государства Нурсултана Назарбаева должно быть отражено историческим документом. Вариантов много: Нурсултан, Назарбаев, Нур Астана, это будем обсуждать», - подчеркнул Бейсенбаев.

На вопрос журналистов о том, сколько денег уйдет на переименование столицы, депутат предположил, что «немного».

Напомним, 23 ноября депутаты парламента приняли декларацию 25-летия независимости РК, в которой говорится о переименовании Астаны. Предполагалось, что в названии столицы отразят имя Нурсултана Назарбаева.

Данное решение озвучил председатель мажилиса РК Нурлан Нигматулин по итогам совместного заседания палат парламента.

Чиновники обсудили возможные варианты нового названия столицы. К слову, Астану могут переименовать еще до Нового года.

Президент Казахстана также прокомментировал инициативу о переименовании Астаны.

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