Костанай к Новому году украсят за 13 млн тенге

На площади перед областным акиматом в Костанае уже установили паровоз, на котором Дед Мороз везет детям подарки, пишет «Наша газета».
«На оформление Костаная к Новому году в этом году из городского бюджета выделили 13 млн тенге - столько же, сколько и в прошлом. Но подход к оформлению будет новым», - сообщил руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Николай Дорошок.
По его словам, помимо праздничного экспресса, в центре Костаная появится большой каток - его разместят между «Атриумом» и художественной школой. В прошлом году каток не заливали.
На площади установят две стелы в честь 25-летия Независимости РК и ЭКСПО-2017. Средства на их сооружение предусмотрены в другой статье расходов городского бюджета, по которой выделено 22 млн тенге. Эта общая сумма, которую в течение этого года расходовали на оформление города ко всем праздникам. Сколько конкретно из нее будет потрачено на изготовление стел, в отделе ЖКХ не уточнили.
В этом году на набережной «Шагала» впервые появится большая новогодняя елка.
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