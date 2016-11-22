Тенге укрепился до 336,13 тенге за доллар

Тенге укрепляется на фоне дорожающей нефти.

Средневзвешенный курс доллара США на утренней торговой сессии Казахстанской фондовой биржи во вторник сложился на уровне 336,13 тенге за доллар в сравнении с 339,65 тенге днем ранее, сообщила биржа.

Объем торгов по доллару во вторник составил 53,450 миллиона долларов, что на 41,300 миллиона долларов больше, чем утром в понедельник. Мировые цены на нефть продолжают активно расти; стоимость нефти марки Brent в понедельник вечером впервые с 1 ноября поднялась выше отметки в 49 долларов за баррель. Нефть дорожает на фоне ожиданий, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в ОПЕК, близки к достижению соглашения по ограничению добычи "черного золота".