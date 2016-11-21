Казахстанцу, чтобы купить квартиру потребуется минимум 16 лет

Рынок труда в регионах Казахстана расширяется, за год численность наемных работников выросла на 40 тысяч человек. Однако купить собственное жилье могут не все. Об этом свидетельствуют исследования аналитической службы Ranking.kz.

"Возможности работающих жителей регионов Казахстана для крупных покупок все больше сокращаются. В этом году реальные денежные доходы наемных работников в регионах РК упали на 4 процента по сравнению с уровнем годом ранее. Сокращение покупательной способности доходов в регионах происходит при одновременном увеличении официально трудоустроенного населения - за год число наемных работников увеличилось на 40 тысяч человек", - говорится в исследовании.

Самой актуальной покупкой для казахстанцев является приобретение собственного жилья, и падение реальных доходов фактически замораживает эту возможность для жителей регионов.

Отмечается, что цены на жилье в областях РК остаются высокими. Для накопления средств на покупку 1-комнатной квартиры среднестатистическому работающему жителю региона (исключая Алматы и Астану) со средними доходами надо потратить как минимум 16 лет, как на первичном рынке, так и на вторичном.

"Банковское кредитование покупки собственного жилья для жителей регионов также закрыто. На обслуживание ипотеки, взятой в обычном банке на 15 лет (1-комнатная квартира на первичном рынке) со ставкой 17 процентов годовых, работающий казахстанец из регионов со средними доходами будет тратить ежемесячно порядка 62 процента от своей зарплаты, или всего месячного бюджета, или более 80 тысяч тенге", - говорится в исследовании.

Аналитики считают, что единственной альтернативой улучшить свои жилищные условия для жителей областей Казахстана является получение жилищного кредита в ЖССБ в рамках Программы развития регионов до 2020 года.