Актюбинцы, астанчане и павлодарцы тратят на "коммуналку" меньше всех

Специалисты Homsters составили рейтинг регионов Казахстана по объемам расходов на услуги ЖКХ, опираясь на данные комитета статистики Министерства национальной экономики страны.

"За основу рейтинга были взяты средние ежемесячные потребительские расходы на душу населения, а также затраты на основные услуги ЖКХ при проживании одного человека в стандартной однокомнатной квартире площадью 33 кв. м. В частности, экспертами учитывались расходы на содержание дома, отопление, газо- и водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора, канализацию", - отметила руководитель Homsters.kz Олеся Мельникова.

По расчетам аналитиков, самые высокие траты на услуги жилищно-коммунального хозяйства в структуре потребительских расходов – у жителей Костанайской и Южно-Казахстанской областей. В среднем, на "коммуналку" в этих регионах приходится 12% от ежемесячных расходов. Чуть меньше, примерно десятую часть от общих трат, отдают коммунальщикам в Акмолинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Дешевле всего "коммуналка" обходится жителям Павлодарской области и Астаны. Здесь на оплату ЖКХ граждане выделяют 5% от своего ежемесячного потребительского бюджета. Актюбинцы тратят на коммунальные услуги 6% от ежемесячных потребительских трат.

Напомним, специалисты посчитали среднемесячную номинальную зарплату актюбинцев. Она составила 117 305 тенге. Также, назвали сумму среднего чека одного актюбинца, он составил 87,6 тыс тенге.