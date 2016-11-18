Актюбинцы и алматинцы больше всех тратятся на покупки

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Актюбинцы и алматинцы больше всех тратятся на покупки

Средний чек жителя Актюбинской области составил 87,6 тыс тг, у алматинцев больше - 109,1 тыс тг.

Мониторинговое агентство ranking.kz подсчитало, что в октябре казахстанцы оставили в магазинах 667,1 млрд тенге, плюс 10,2 млрд тенге за месяц.

Средний чек на одного среднестатистического горожанина достиг 66 тысяч тенге, плюс 1 тыс. тг или 1,6% за месяц.

Самые высокие чеки отмечены в Алматы (109,1 тыс тг), Актюбинской (87,6 тыс тг) и Алматинской (87,4 тыс тг) областях. И именно в Актюбинской области отмечено самое значительное снижение среднего чека за месяц - минус 7,1 тыс тг.

Наибольший рост чека отмечен в ЗКО (плюс 9,8 тыс тг, до 69,3 тыс тг).

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