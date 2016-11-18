​МРП в 2017 году будет 2 269 тенге

В 2017 году минимальный расчетный показатель увеличится на 7% - традиционно, ко всему прочему, возрастут суммы штрафов, ставки за утилизационный сбор и стоимость первичной регистрации, передает thenews.kz.

Согласно утвержденному проекту Закона о республиканском бюджете на 2017-2019 годы, в новом году МРП будет равняться 2269 тенге, что на 148 тенге больше, чем в нынешнем.

Таким образом возрастут штрафы. К примеру, «популярные» 5 МРП превратятся из 10 605 тенге, в 11 345 тенге. Минимальное превышение скорости (10 МРП) обойдется нарушителю в 22 690 тенге.

Что же касается первичной регистрации для владельцев легковых автомобилей не старше двух лет, то она составляет 0,25 МРП или 567 тенге в 2017 году. Если же возраст автомобиля от двух до трех лет, то владельцу придется заплатить уже 50 МРП - 113 450 тенге. Старше трех лет - 1 134 500 тенге.

Утилизационный сбор также исчисляется в МРП, поэтому в следующем году будущие владельцы транспортных средств заплатят еще большие суммы в доход государства. За автомобиль с двигателем объемом до 1 литра надо будет пополнить казну на 340 350 тенге, с литра до двух - 794 150 тенге и с двух до трех литров - 1 134 500 тенге. Самая большая сумма за первичную регистрацию автомобилей с объемом мотора свыше трех литров составит 2 609 350 тенге.