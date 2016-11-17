341 тенге составил курс доллара

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341 тенге составил курс доллара

Итоги дневной сессии KASE.

Завершилась дневная сессия KASE. По ее итогам средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 341, 31 тенге. Объем торгов сложился на уровне 39 500 тысяч долларов США, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

По итогам утренней и дневной сессий KASE средневзвешенный курс доллара составил 341, 22 тенге при объеме торгов 73 800 тысяч долларов.

Между тем, мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 15:46 по времени Астаны составила 46, 75 доллара за баррель.

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