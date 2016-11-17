Казахстанцы стали больше брать кредитов

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Казахстанцы стали больше брать кредитов

Объем выданных кредитов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 525 млрд тенге, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, передает МИА "Казинформ".

«Остаток кредитов банков экономике в текущем году не изменился - 12,7 трлн тенге. Однако объем выданных кредитов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 525 млрд тенге и составил 7,2 трлн тенге», - сказал Акишев, выступая в Сенате Парламента РК в четверг.

Глава Нацбанка также отметил снижение ставок вознаграждения по выданным кредитам в тенге с 23,7% в январе до 16,3% в сентябре.

«Национальным банком будет продолжена работа по обеспечению финансовой стабильности. В условиях сохранения кризисных явлений в экономике страны Национальный банк будет придерживаться контрцикличного характера регулирования финансового рынка, проводить регулярные оценки устойчивости банковского сектора к негативным событиям», - подытожил Акишев.

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Страшная вещь - казахстанский кредит.
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17.11.2016, 15:21
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