Специалисты посчитали какую зарплату получают актюбинцы

За третий квартал 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного актюбинца составила 117 305 тенге, что на 10% выше, чем в прошлом году, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу департамента статистики Актюбинской области.

Отмечается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения во втором квартале 2016 года составили 66 381 тенге. Что на 9,6% выше по номинальным и ниже на 6,5% по реальным денежным доходам, чем в прошлом году,

Численность безработных на конец октября 2016 года составила 2,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,5% к рабочей силе (экономически активное население). Уровень скрытой безработицы по оценке составил 0,2% от экономически активного населения.

Напомним, специалисты также посчитали среднемесячную номинальную зарплату казахстанца. Она составила 141 903 тенге.