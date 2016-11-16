Специалисты посчитали какую зарплату получают актюбинцы

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Специалисты посчитали какую зарплату получают актюбинцы

За третий квартал 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного актюбинца составила 117 305 тенге, что на 10% выше, чем в прошлом году, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу департамента статистики Актюбинской области.

Отмечается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения во втором квартале 2016 года составили 66 381 тенге. Что на 9,6% выше по номинальным и ниже на 6,5% по реальным денежным доходам, чем в прошлом году,

Численность безработных на конец октября 2016 года составила 2,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,5% к рабочей силе (экономически активное население). Уровень скрытой безработицы по оценке составил 0,2% от экономически активного населения.

Напомним, специалисты также посчитали среднемесячную номинальную зарплату казахстанца. Она составила 141 903 тенге.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Большая просьба, перестать печатать про "средние" зарплаты в городе!!!
Так у нас по статистике уровень жизни прям растет, а по факту, на тех же ярмарках вакансий не предлагают работу со средней зарплатой в 50-60 тысяч тенге!
У большинства горожан реальная зарплата находится в лучшем случае в пределах 70-90 тысяч (это в лучшем случае, повторюсь).
А весь этот "бред" оставьте кому-нибудь другому!
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16.11.2016, 15:34
фото пользователя alex17371
alex17371
Писать правду о реальной з\п и реальном доходе населения для власти не то что не выгодно, более того - опасно, чревато социальному взрыву, хотя очень медленно, но к этому идет. И даже если какая нибудь неправительственная контора захочет провести исследование, опрос в этом направлении, эту НПО обвинят во всех смертных грехах и кончится плачевно для организаторов.
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16.11.2016, 15:47
фото пользователя alex17371
alex17371
А реальные доходы каждый знает какие. Лично я работаю в аэропорту, среднее звено в иерархии, з\п 69-71, жена, врач зав. отделением, I категория, сейчас после снятия всех надбавок голый оклад 37. Мать пенсия 40 и дочь иждивенец. Вот реальная з\п и доход на душу. Пройдитесь с опросом хоть по одной 5этажке малосемейки, хоть по одному многоквартирному дому в каждом районе, хоть по одному дачному массиву. Результаты будут РЕАЛЬНЫМИ и СТРАШНЫМИ,
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16.11.2016, 15:59
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
читая эту среднюю статистику у нас все замечательно. зарплат достойная, продукты дешевые, лекарства бесплатные. не жизнь, а сказка
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16.11.2016, 16:02
фото пользователя Embi
Embi
Специалисты посчитавшие зарплаты точно специалисты?
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