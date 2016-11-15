Актюбинцы легализовали имущество на 24 млрд тенге

Всего было легализовано 10 237 объектов недвижимого имущества.

До 30 ноября 2016 года включительно актюбинцы могут легализовать недвижимое имущество. Комиссия по проведению легализации недвижимого имущества продолжает работу по приему и рассмотрению документов.

В настоящее время в комиссию поступило 5916 заявлений.

По словам секретаря комиссии по легализации недвижимого имущества Айгул Баймашовой, на 14.11.2016 года рассмотрено 5814 заявлений, по ним приняты следующие решения: по 4802 заявлениям объекты были легализованы, 1012 заявлений возвращено на доработку, 102 заявления находятся на стадии рассмотрения.

Прием документов производится ежедневно с понедельника по пятницу, по адресу: г. Актобе, улица Т. Ахтанова 50 (здание городского акимата) первый этаж, окошки №2,3.