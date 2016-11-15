Нацвалюта продолжает слабеть

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Нацвалюта продолжает слабеть

По итогам утренней сессии KASE курс нацвалюты составил 344,8 тенге за доллар. Предыдущая дневная сессия 14 ноября завершилась с ценой в 343,83 тенге.

Первая сделка утренних торгов 15 ноября прошла по цене в 344,65 тенге. При этом минимальная стоимость инвалюты составила 344 тенге. Максимальная цена на торгах достигла 345,09 тенге. Объем торгов составил 35,3 миллиона долларов.

Стоит добавить, что тенге слабеет пятый день подряд.

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