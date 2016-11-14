Доходы казахстанцев сократились на 7,7%

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Доходы казахстанцев сократились на 7,7%

В октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 141 903 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в сентябре 2016 года составили 73 276 тенге, что на 7,7% выше, чем в сентябре прошлого года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 7,7%, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Численность безработных по оценке в октябре 2016г. составила 444,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2016 года составила 74,5 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе (экономически активное население).

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