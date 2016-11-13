Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года

15 ноября национальной валюте Казахстана исполнится 23 года, сообщает Zakon.kz.
12 ноября 1993 года
Указ о введении национальной валюты тенге вступил в силу с 8 часов утра 15 ноября 1993 года.
В обращении к народу Президент отметил, что введение нацвалюты является переломным этапом в становлении и развитии независимого государства.
"Такие события происходят в истории каждой страны один раз. Для нас она (национальная валюта, - прим.ред) имеет не только экономическое, но и политическое значение", - сказал
Разработка национальной валюты была проделана в сжатые сроки - за один год. Первая партия банкнот была напечатана в Англии компанией "Харрисон и сыновья". С появлением банкнот в
Название "тенге" происходит от средневековых тюркских серебряных монет "денге" или "таньга". В свою очередь от них произошло название русской монеты "
Валюта образца 1993 года
Бумажные тиыны. Вышли из обращения в 1995 году
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