Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года

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Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года

15 ноября национальной валюте Казахстана исполнится 23 года, сообщает Zakon.kz.

12 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев обратился к народу в связи с введением национальной валюты. В канун 23-летия тенге на странице Акорды в Facebook был опубликован видеоматериал из архива Телерадиокомплекса Президента РК.

Указ о введении национальной валюты тенге вступил в силу с 8 часов утра 15 ноября 1993 года.

В обращении к народу Президент отметил, что введение нацвалюты является переломным этапом в становлении и развитии независимого государства.

"Такие события происходят в истории каждой страны один раз. Для нас она (национальная валюта, - прим.ред) имеет не только экономическое, но и политическое значение", - сказал Назарбаев в обращении.

Разработка национальной валюты была проделана в сжатые сроки - за один год. Первая партия банкнот была напечатана в Англии компанией "Харрисон и сыновья". С появлением банкнот в Усть-Каменогорскеначалась подготовка к выпуску первых казахстанских монет. В 1995 году в Алматы была открыта первая банкнотная фабрика.

Название "тенге" происходит от средневековых тюркских серебряных монет "денге" или "таньга". В свою очередь от них произошло название русской монеты "деньга" и слово "деньги". На первых тенге были изображены знаменитые и исторически значимые для Казахстана люди. Со временем дизайн нацвалюты претерпевал изменения.

Валюта образца 1993 года

Бумажные тиыны. Вышли из обращения в 1995 году

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