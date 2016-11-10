В РК предложили снизить минимальный размер штрафов за уголовные преступления

Представители Генеральной прокуратуры РК предложили пакет поправок в законодательство по вопросам назначения штрафов.

Ряд поправок в законодательство по вопросам назначения штрафов за уголовные преступления предложили в Генеральной прокуратуре РК. Выступая на первом криминологическом форуме "Қосшыдағы пікір алмасу - Дискуссии в Косшы", заместитель генпрокурора Казахстана Марат Ахметжанов напомнил, что в Уголовном кодексе от 1997 года минимальные размер штрафов начинался от 25 МРП, передает Today.kz.

"Во-первых, считаем оправданным снижение минимального размера штрафа за преступления. Любое наказание должно быть разумным и исполнимым. (…) Мы же предлагаем минимальный порог за преступления снизить с 500 до 200 МРП", - сообщил Ахметжанов.

Он подчеркнул, что эту работу необходимо проводить параллельно с поправками в КоАП о снижении размеров административных штрафов.

Эти поправки уже разрабатывает рабочая группа при Министерстве юстиции РК.

Также в Генпрокуратуре предлагают ввести кратные штрафы по неопасным уголовным деяниям против собственности, в числе которых мелкое хищение, кража, мошенничество, растрата и еще ряд – всего 13 составов по семи статьям УК РК. Такой подход, по словам Ахметжанова, исключит несоразмерность штрафов по небольшим суммам ущерба, чтобы за кражу 10-ти тысяч тенге не штрафовали на миллион.

Замгенпрокурора привел в пример соседний Кыргызстан, где существует отдельное наказание – айып. И предложил ввести подобную практику и в Казахстане.

Это тот же штраф, только назначается он в тройном размере от суммы ущерба.

"Конечно, надо тщательно продумать, какая будет кратность штрафа. Как в Кыргызстане, трехкратная? Или больше? Нужно просчитать все возможные риски. Кто-то может сказать, что преступник, ворующий постоянно, всегда будет отделываться кратными штрафами, - предвосхитил возможные опасения в обществе Ахметжанов. - Мы же предлагаем применять их только к тем, кто совершил хищение впервые".

Он добавил, что подобная мера не является новшеством, в Казахстане есть кратные штрафы по взяточничеству, причем они неплохо работают. Кратные штрафы по нетяжким деяниям давно практикуются в Турции и Японии.

"Третье наше предложение – увеличить сроки для уплаты штрафа. Месячный срок повысить до двух месяцев после вступления приговора в силу. По опыту стран ОЭСР, рассрочку осужденным можно предоставить и для штрафов менее 1000 МРП до года, если больше – до двух лет", – сказал замгенпрокурора.

Также в главном надзорном ведомстве предлагают заменять штраф, если он не уплачивается в срок, на иное наказание.

Об этом, по словам Ахметжанова, нужно предупреждать сразу в приговоре и регламентировать в законодательстве.