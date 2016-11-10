В РК предложили снизить минимальный размер штрафов за уголовные преступления

Автор:
В РК предложили снизить минимальный размер штрафов за уголовные преступления

Представители Генеральной прокуратуры РК предложили пакет поправок в законодательство по вопросам назначения штрафов.

Ряд поправок в законодательство по вопросам назначения штрафов за уголовные преступления предложили в Генеральной прокуратуре РК. Выступая на первом криминологическом форуме "Қосшыдағы пікір алмасу - Дискуссии в Косшы", заместитель генпрокурора Казахстана Марат Ахметжанов напомнил, что в Уголовном кодексе от 1997 года минимальные размер штрафов начинался от 25 МРП, передает Today.kz.

"Во-первых, считаем оправданным снижение минимального размера штрафа за преступления. Любое наказание должно быть разумным и исполнимым. (…) Мы же предлагаем минимальный порог за преступления снизить с 500 до 200 МРП", - сообщил Ахметжанов.

Он подчеркнул, что эту работу необходимо проводить параллельно с поправками в КоАП о снижении размеров административных штрафов.

Эти поправки уже разрабатывает рабочая группа при Министерстве юстиции РК.

Также в Генпрокуратуре предлагают ввести кратные штрафы по неопасным уголовным деяниям против собственности, в числе которых мелкое хищение, кража, мошенничество, растрата и еще ряд – всего 13 составов по семи статьям УК РК. Такой подход, по словам Ахметжанова, исключит несоразмерность штрафов по небольшим суммам ущерба, чтобы за кражу 10-ти тысяч тенге не штрафовали на миллион.

Замгенпрокурора привел в пример соседний Кыргызстан, где существует отдельное наказание – айып. И предложил ввести подобную практику и в Казахстане.

Это тот же штраф, только назначается он в тройном размере от суммы ущерба.

"Конечно, надо тщательно продумать, какая будет кратность штрафа. Как в Кыргызстане, трехкратная? Или больше? Нужно просчитать все возможные риски. Кто-то может сказать, что преступник, ворующий постоянно, всегда будет отделываться кратными штрафами, - предвосхитил возможные опасения в обществе Ахметжанов. - Мы же предлагаем применять их только к тем, кто совершил хищение впервые".

Он добавил, что подобная мера не является новшеством, в Казахстане есть кратные штрафы по взяточничеству, причем они неплохо работают. Кратные штрафы по нетяжким деяниям давно практикуются в Турции и Японии.

"Третье наше предложение – увеличить сроки для уплаты штрафа. Месячный срок повысить до двух месяцев после вступления приговора в силу. По опыту стран ОЭСР, рассрочку осужденным можно предоставить и для штрафов менее 1000 МРП до года, если больше – до двух лет", – сказал замгенпрокурора.

Также в главном надзорном ведомстве предлагают заменять штраф, если он не уплачивается в срок, на иное наказание.

Об этом, по словам Ахметжанова, нужно предупреждать сразу в приговоре и регламентировать в законодательстве.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.05.2016, 18:12
  
Тему высоких штрафов вновь поднял мажилисмен Тиникеев 9
29.03.2016, 14:59
  
В Казахстане не будут снижать штрафы за нарушения ПДД
18.01.2016, 16:53
  
Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Казахстане 2
11.01.2016, 15:06
  
Размеры штрафов для казахстанских автолюбителей пересматриваться не будут 3
27.11.2015, 15:07
  
Возможное снижение штрафов для нарушителей ПДД прокомментировали в МВД 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Я считаю что за коррупцию должно быть одно наказание - тюрьма с конфискацией имущества. А этот многократный штраф, дает возможность рассчитывать на снисхождение при наличии денег. А в отношении простых людей, за неумышленные правонарушения, конечно надо снижать планку. Тот же не пристегнутый ремень или не включенные фары, заход за линию,  к примеру, что человек может совершить по различным обстоятельствам рассевающих внимание - тут необходимо снижение. А вор должен сидеть в тюрьме и боятся ее. 
Ответить
10.11.2016, 12:13
Последние новости раздела
Мажилис РК одобрил бюджет страны на ближайшие 3 года
Нацбанк РК: Победа Трампа не отразится на курсе тенге к доллару 6
​Более 24 млрд тенге выделено Актюбинской области из Нацфонда 7
За что не должны платить родители в школах РК 19
121 миллион за 10 участков. Как в Актобе проходил аукцион по аренде земель 3
Народный банк продаёт китайцам 60% акций Altyn Bank 7
​Казахстанские артисты рассказали о своих гонорарах на тоях и корпоративах 2
Курс доллара составил 338 тенге 2
Суд взыскал материальный ущерб с Управления автомобильных дорог
В Казахстане увеличились цены на продукты 1