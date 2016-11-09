Мажилис РК одобрил бюджет страны на ближайшие 3 года

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Мажилис РК одобрил бюджет страны на ближайшие 3 года

Мажилис одобрил законопроект "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы".

На состоявшемся сегодня под председательством Нурлана Нигматулина пленарном заседании Мажилис принял главный финансовый документ страны, одобрив внесенный Правительством проект закона «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу

В пленарном заседании приняли участие Премьер-Министр Сагинтаев и члены Правительства.

- Проект республиканского бюджета в полной мере отвечает курсу нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева на социальную модернизацию страны, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Нигматулина, Парламент, Правительство и Счетный комитет должны совместно обеспечить эффективный контроль достижения бюджетных показателей.

При этом Нигматулин выразил надежду на результативную работу Правительства.

Проект республиканского бюджета синхронизирован с проектами законов об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы и гарантированном трансферте из Национального фонда.

При этом прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2017 год определен в сумме 4 338 млрд. тенге, или составит 103,3 % к оценке текущего года, на 2018 год - в сумме 4 562,3 млрд. тенге или с ростом против прогноза 2017 года на 224 млрд. тенге, или на 5,2 %, на 2019 год – в сумме 4 877,2 млрд. тенге с ростом против 2018 года на 314,9 млрд. тенге, или на 6,9 %.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2017 году в сумме 8 564 млрд. тенге, в 2018 году – 8 370,6 млрд. тенге, в 2019 году – 8 751,2 млрд. тенге.

С учетом поручений Главы государства в целях обеспечения экономического роста и продуктивной занятости основными приоритетами расходов проекта республиканского бюджета на 2017-2019 годы определены форсированное развитие аграрного сектора, индустриализация и развитие малого и среднего бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы.

Расходы на выполнение социальных обязательств государства предусмотрены в полном объеме, сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением прогнозируемого уровня инфляции на 2%.

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