Нацбанк РК: Победа Трампа не отразится на курсе тенге к доллару

Нацбанк и Миннацэкономики РК сделали прогнозы о влиянии победы Трампа на экономику Казахстана.

Глава Национального банка РК Данияр Акишев считает, что победа на выборах в Соединенных штатах Америки Дональда Трампа не окажет влияния на национальную валюту Казахстана по отношению к доллару, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я не думаю, что окажет влияние выборы президента США на нашу национальную валюту, потому что мы больше зависим от немного других факторов, которые, возможно, будут зависеть от этих выборов», - сказал он в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

В свою очередь министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев заметил, что рынки реагируют на этот процесс, но осторожно.

«В целом рынки реагируют, скажем так, осторожно, то есть котировки (нефти) снижаются. Это наверное связано с тем, что в своей предвыборной платформе Трамп говорил о том, что он будет больше заниматься протекционизмом в американской экономике. Он говорит о том, что наверное есть смысл поднимать процентные ставки. И, конечно, если такое произойдет, то, соответственно, есть определенная корреляция между процентными ставками США, ценами на нефть и так далее. Она обратная, то есть рост одного вызывает падение другого», - уточнил он.

По его словам, это может вызвать некоторое снижение котировок.

«В принципе, мы только что утвердили бюджет. И мы были правы в том, что заложили очень консервативные оценки. Поэтому все, что будет выше 35 (стоимость нефти -долларов за баррель - Прим.) будет только плюсом для нас», - подчеркнул министр.