За что не должны платить родители в школах РК

Из года в год родители сдают деньги, порой даже не вникая, на что именно, а просто потому что "так принято".
На странице акимата Астаны в Facebook появилась памятка для родителей за что нужно платить в школе, а за что нет, передает Zakon.kzИз госбюджета всем школам выделяются средства для таких видов услуг как текущий ремонт, банковские, медицинские, коммунальные, сервисные, санитарные услуги, техническое обслуживание, локализация аварийных ситуаций и обслуживание сетей, пожарной и охранной сигнализации.
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