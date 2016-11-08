За что не должны платить родители в школах РК

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За что не должны платить родители в школах РК

Из года в год родители сдают деньги, порой даже не вникая, на что именно, а просто потому что "так принято".

На странице акимата Астаны в Facebook появилась памятка для родителей за что нужно платить в школе, а за что нет, передает Zakon.kz

Из госбюджета всем школам выделяются средства для таких видов услуг как текущий ремонт, банковские, медицинские, коммунальные, сервисные, санитарные услуги, техническое обслуживание, локализация аварийных ситуаций и обслуживание сетей, пожарной и охранной сигнализации.

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