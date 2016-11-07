121 миллион за 10 участков. Как в Актобе проходил аукцион по аренде земель

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121 миллион за 10 участков. Как в Актобе проходил аукцион по аренде земель

Горакимат. Торги на аукционе начались с символичной суммы в 463 тенге. Но за пару минут участники "достигли" цены в несколько миллионов. //Фото автора.

В Актобе прошел аукцион по аренде земельных участков для строительства бизнес-объектов и жилого дома. Продажу участков через аукцион в Актобе ввели в этом году. По словам руководителя горотдела земельных отношений Ушкына Минбаева, сделано это, чтобы все было прозрачно и объективно. И если до аукциона 27 земельных участков общей площадью 16,1 га были проданы за 82 млн. тенге, то по итогам аукциона за 10 участков в бюджет поступит более 121 миллионов тенге.

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