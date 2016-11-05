Народный банк продаёт китайцам 60% акций Altyn Bank

О подписании меморандума о взаимопонимании между АО "Народный Банк Казахстана" и одним из крупнейших финансовых институтов Китая China Citic Bank Corporation Limited ("СИТИК-Банк"). Об этом сообщает Matritca.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Altyn Bank".

Согласно документу, достигнута договорённость о продаже 60% акций АО "Altyn Bank", принадлежащих Народному Банку Казахстана.



"Для закрепления достигнутых договоренностей Народный Банк и СИТИК-Банк подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Реализация положений меморандума ожидается в первой половине 2017 года", – уточнили в пресс-службе Altyn Bank.



Также в фининституте отметили, что теперь сторонам предстоит получить необходимые согласования компетентных органов Китайской Народной Республики и Республики Казахстан и выполнить все условия сделок.



"Наличие стратегического партнёра расширит возможности для АО "Altyn Bank" в сфере инвестиционного банкинга, торгового финансирования и казначейства, платежей в юанях, продуктах private banking и розничого банкинга, банковских технологий", – прокомментировала сделку с китайскими инвесторами председатель правления Народного Банка Умут Шаяхметова.

При этом отмечается, что "Алтын Банк" остаётся универсальным банком и продолжит реализацию стратегии по работе с корпоративными и розничными клиентами.



"Мы ожидаем, что данная сделка обеспечит Halyk Group роль ключевого игрока в рамках реализации проектов по программе развития Казахстана "Нұрлы жол" и китайских инициатив по созданию "Экономического пояса Шёлкового пути" "Один пояс. Один путь", – проинформировали в банке.