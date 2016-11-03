Курс доллара составил 338 тенге

Завершилась утренняя сессия KASE.

По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 338, 30 тенге. Данная сессия является основной, сообщает KASE.

Объем торгов сложился на уровне 88 150 тысяч долларов США.

Отметим, что тенге слабеет с конца октября, за последние две недели он изменился на восемь тенге. Добавим, что последнее значительное укрепление нацвалюты произошло 20 октября, когда курс составил 330,22 тенге за доллар.