Курс доллара составил 338 тенге

Завершилась утренняя сессия KASE.
По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 338, 30 тенге. Данная сессия является основной, сообщает KASE.
Объем торгов сложился на уровне 88 150 тысяч долларов США.
Отметим, что тенге слабеет с конца октября, за последние две недели он изменился на восемь тенге. Добавим, что последнее значительное укрепление нацвалюты произошло 20 октября, когда курс составил 330,22 тенге за доллар.
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