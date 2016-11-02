Суд взыскал материальный ущерб с Управления автомобильных дорог

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Суд взыскал материальный ущерб с Управления автомобильных дорог

В 2015 году на одной из улиц Астаны произошло ДТП, причиной которого стала отлетевшая крышка канализационного люка.

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны частично удовлетворил исковые требования ТОО " Ролта Кровельный Центр", сообщает пресс-служба столичного суда.

В 2015 году на одной из улиц Астаны произошло дорожно-транспортное происшествие. Крышка канализационного люка отлетела и повредила автомобиль ТОО "Ролта Кровельный Центр".

Колодец оказался заброшенным и не был подключен к центральным сетям водоснабжения и канализации.

"Одной из задач управления автомобильных дорог является организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог в столице. Изучив материалы дела, специализированный межрайонный экономический суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с управления автомобильных дорог ущерб в размере 356 548 тенге", - рассказали в пресс-службе суда.

Решение суда вступило в законную силу.

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