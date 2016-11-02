В Казахстане увеличились цены на продукты

В Казахстане с начала года цены на продовольственные товары увеличились на 5,7%, непродовольственные – на 7,6%, платные услуги – на 5,4%, передает ИА «NewTimes.kz»cо ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики.

По данным ведомства, инфляция в Республике Казахстан за январь-октябрь 2016 года составила 6,2%.