В Казахстане увеличились цены на продукты

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В Казахстане увеличились цены на продукты

В Казахстане с начала года цены на продовольственные товары увеличились на 5,7%, непродовольственные – на 7,6%, платные услуги – на 5,4%, передает ИА «NewTimes.kz»cо ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики.

По данным ведомства, инфляция в Республике Казахстан за январь-октябрь 2016 года составила 6,2%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на чай на 33,3%, крупы – на 29,6%, сахар – на 18,1%, хлеб – на 16,7%, овощи переработанные и консервированные – на 13,7%, кондитерские изделия – на 13,2%, масло подсолнечное – на 12,4%, прохладительные напитки – на 11,3%, макаронные изделия – на 10,7%, мясо птицы – на 10,4%, фруктовые и овощные соки – на 9,8%, булочные и мучные изделия – на 8,6%, сухофрукты и орехи – на 7,4%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 24,6%, молоко сырое – на 6,2%, яйца – на 1,1%, картофель – на 0,9%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 15,1%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – 12,5%, товары личного пользования – 10,3%, бытовые приборы – 9,7%, моющие и чистящие средства – 9,6%, стеклянные и керамические изделия – 8,7%, текстильные изделия – 8,1%, автомобили – 8%, одежду и обувь – 7,5%. Дизельное топливо подорожало на 33,7%, сжиженный газ в баллонах – на 16,3%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 8,4%, образования – на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 5,6%, ресторанов и гостиниц – на 5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 3,8%. Оплата за проезд железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния увеличилась на 11,8%, воздушным транспортом – на 9,4%, автобусом внутригородского сообщения – на 8,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду – на 12,2%, вывоз мусора – на 11%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7,5%, отопление центральное – на 7,3%, электроэнергию – на 6,1%, горячую воду – на 5,3%.

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