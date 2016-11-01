Некоторые казахстанские продукты незаконно маркируются как "ЭКО" и "БИО"

Из-за ненадлежащего контроля присвоения товарам знаков "ЭКО" и "БИО" казахстанский фонд защиты прав потребителей обеспокоен качеством товаров.

Пользуясь спросом со стороны потребителей к натуральным и экологическим продуктам, организации по выдаче сертификатов соответствия наносят на упаковку товаров знаки "ЭКО" и "БИО", чтобы придать продукту большую значимость и повысить продажи, сообщили в казахстанском фонде защиты прав потребителей, передает Sputnik.

90 казахстанских производителей использовали незаконные маркировки, которые получали в некоммерческой организации "Международная академия экологии".

По данным сайта Национального центр аккредитации "Международная академия экологии" не числится в реестре субъектов аккредитации и поэтому не имеет право подтверждать соответствие на экологически чистую органическую продукцию.

"Производители, выпускающие органическую продукцию, должны быть зарегистрированы в "Реестре производителей органической продукции", который ведется министерством сельского хозяйства РК. Однако на сайте министерства нет сведений по реестру, что указывает на отсутствие производителей органической продукции на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

На сайте международной академии экологии можно найти список производителей, на продукты которых нанесены знаки "ЭКО" и "БИО", что вводит потребителя в заблуждение.

Если потребитель сомневается в качестве товара и его происхождении, эксперты советуют требовать у продавца сертификат соответствия, в котором можно ознакомиться с полным составом продукта, его техническими характеристиками, условиями эксплуатации или узнать, содержит ли он в своем составе какие-либо вредные компоненты и сведения об отнесении товара к органической продукции.