Сагинтаев поднял вопрос о высоких тарифах на внутренние авиаперевозки

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Сагинтаев поднял вопрос о высоких тарифах на внутренние авиаперевозки

"Нужно разобраться в этом вопросе до конца" - премьер-министр РК.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства обратился к министру национальной экономики и спросил о причинах роста тарифов на внутренние авиаперевозки по направлениям Астана-Уральск, Астана-Алматы, и поручил довести эту работу до конца, передает BNews.kz.

«Мы видим, что есть вопросы по тарифам внутри страны, особенно по направлению Астана-Алматы. Минэкономики проводило расследование, просто хотел понять, какая ситуация сейчас», - обратился к Куандыку Бишимбаеву премьер-министр.

По словам министра нацэкономики, служба Комитета регулирования естественных монополий сейчас пытается разобраться в себестоимости, однако пока безрезультатно.

«По некоторым направлениям есть очень значительный рост тарифов на внутренние перевозки, по направлениям Астана-Уральск, Астана-Алматы. Наша служба Комитета регулирования естественных монополий сейчас пытается разобраться в себестоимости.

К сожалению, компания отказывает сейчас в предоставлении данных, связанных с себестоимостью выполнения рейсов. Я, как член совета директоров «Самрук-Казына», хочу официально направить запрос в фонд и соответственно в подотчетную компанию по предоставлению всех расчетов, связанных с себестоимостью выполнения рейсов. После этих данных можно будет окончательно вынести решение», – объяснил министр.

Сагинтаев поручил ему не затягивать и разобраться в этом вопросе до конца.

«Вопрос получения информации - это не проблема. В рамках антимонопольного законодательства надо работать и довести работу до логического конца, чтобы мы точно понимали, в чем вопрос. Если все объективно, никаких вопросов нет. Если какие-то субъективные моменты есть - там использование антимонопольного дохода, тогда надо в соответствии с законодательством принимать решение», - заключил Бакытжан Сагинтаев.

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