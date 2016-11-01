Сагинтаев поднял вопрос о высоких тарифах на внутренние авиаперевозки

"Нужно разобраться в этом вопросе до конца" - премьер-министр РК.
Премьер-министр РК
«Мы видим, что есть вопросы по тарифам внутри страны, особенно по направлению Астана-Алматы. Минэкономики проводило расследование, просто хотел понять, какая ситуация сейчас», - обратился к Куандыку Бишимбаеву премьер-министр.
По словам министра нацэкономики, служба Комитета регулирования естественных монополий сейчас пытается разобраться в себестоимости, однако пока безрезультатно.
«По некоторым направлениям есть очень значительный рост тарифов на внутренние перевозки, по направлениям Астана-Уральск, Астана-Алматы. Наша служба Комитета регулирования естественных монополий сейчас пытается разобраться в себестоимости.
К сожалению, компания отказывает сейчас в предоставлении данных, связанных с себестоимостью выполнения рейсов. Я, как член совета директоров «
«Вопрос получения информации - это не проблема. В рамках антимонопольного законодательства надо работать и довести работу до логического конца, чтобы мы точно понимали, в чем вопрос. Если все объективно, никаких вопросов нет. Если какие-то субъективные моменты есть - там использование антимонопольного дохода, тогда надо в соответствии с законодательством принимать решение», - заключил Бакытжан Сагинтаев.
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