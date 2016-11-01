Это связано со снижением поставок казахстанского бензина на внутренние рынки.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал повышение цены на бензин АИ-92. По его словам, это связано со снижением поставок казахстанского бензина на внутренние рынки. Но министр выразил надежду, что ситуация стабилизируется, передаёт BNews.kz.

«Цена на 92 бензин не регулируется никак. На рынке существует большое предложение казахстанского бензина и предложение из России. Оптовое предложение из России дороже, чем оптовая цена из казахстанского завода. Так получилось, что «Петро Казахстан Продактс» вышел на плановый капитальный ремонт, связанный с модернизацией в этом году. Мы модернизируем те установки, которые непосредственно задействованы в технологическом процессе. Где-то числа 12 выйдет с ремонта и возобновит своё производство нефтепродукции. Но где-то дней 20 назад вышла из строя установка каталитического крекера на Павлодарском НПЗ. Все это привело к снижению поставок на внутренний рынок. То есть доля дешевого казахстанского 92 бензина начала снижаться. А российский бензин стал заходить больше. Любой трейдер, который миксует цену, естественно начал повышать. Мы надеемся, что цена поменяется», - проинформировал Канат Бозумбаев.

Сравнивая динамику цен с аналогичным периодом прошлого года, министр энергетики выразил надежду, что ситуация повторится.

«Если вы посмотрите свои данные за прошлый год, в октябре месяце, когда цена стала 127 тенге. Потом цена снизилась в январе-феврале до 123. Мы надеемся, что будет аналогичная тенденция. Выработка всех трёх заводов буквально через неделю уже покроет весь необходимый спрос, и доля казахстанского бензина будет преобладать над российским», - сказал Канат Базумбаев.

На вопрос о том, почему все АЗС, в том числе и, не торгующие российским бензином, поднимают цены, Бозумбаев посоветовал обратиться к этим АЗС.

«Цена на АЗС нами не регулируется. По дизельному топливу спрос снизился. Это касается летнего. Что касается зимнего - оно не производится у нас и ничем не регулируется, поэтому по импорту будет зависеть от рынка Российской Федерации», - сказал министр.