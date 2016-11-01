Казахстан назвали самой жадной страной Центральной Азии

Из 140 стран Казахстан занял 96 место и это худший показатель среди стран Центральной Азии.

Рейтинг самых щедрых и готовых прийти на помощь ближнему стран составил Американский фонд поддержки и развития филантропии CAF. Главная цель исследования - проследить насколько жители стран мира готовы помочь ближнему и пожертвовать деньги на благотворительность и принять участие в волонтерских программах.Казахстан, занявший 96 место, обошли и Узбекистан (11 строчка), и Туркменистан (15 место), и Кыргызстан (34 место), и Таджикистан (87 место).

Как выяснилась, только 38% казахстанцев готовы помочь незнакомцу, участвовать в благотворительности изъявили желание 31%, а волонтерской работой занимаются лишь 14% жителей. А вот например в Узбекистане больше половины населения (67%) помогут незнакомцу, попавшему в беду. Благотворительность занимаются 62% жителей Узбекистана, а волонтерской работой - 27%. Нужно отметить, что Узбекистан - в целом стал самой щедрой страной по совокупности причин на постсоветском пространстве.

Среди стран СНГ худший показатель у России - 126 место, Литва - 124, Эстония - 118, Латвия - 113, Эстония - Беларусь - на 100 месте - и Украина - на 106. Более низкое место у Армении - 130 и у Азербайджана - 131-е.