Курс нацвалюты ослабел

Курс нацвалюты составил 335,1 тенге за доллар по итогам утренней сессии KASE. Предыдущие торги 28 октября завершились с ценой в 333,62 тенге за доллар.

Первая сделка утренних торгов 31 октября прошла по цене в 334,5 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 335,47 тенге. Объем торгов достиг 65,75 миллиона долларов. Цена на нефть составила 49,45 доллара.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334-335,8 тенге.