Курс нацвалюты ослабел

Автор:
Курс нацвалюты ослабел

Курс нацвалюты составил 335,1 тенге за доллар по итогам утренней сессии KASE. Предыдущие торги 28 октября завершились с ценой в 333,62 тенге за доллар.

Первая сделка утренних торгов 31 октября прошла по цене в 334,5 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 335,47 тенге. Объем торгов достиг 65,75 миллиона долларов. Цена на нефть составила 49,45 доллара.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334-335,8 тенге.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.10.2016, 10:17
  
​Курс тенге начал слабеть 4
07.10.2016, 17:57
  
Нацбанк выплатил компенсацию по депозитам на 36 млрд тенге 1
30.09.2016, 17:12
  
Нацбанк РК рассказал, почему тенге зовется так, а не иначе 2
08.09.2016, 10:21
  
337 тенге составил курс доллара
03.09.2016, 11:50
  
Прозрачную пятидолларовую банкноту выпустили в Австралии
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Эксперты подсчитали среднемесячную зарплату казахстанцев за июль-сентябрь 1
Казахстанцы стали больше жертвовать на благотворительность
Опасные для здоровья плесень и бактерии обнаружили в молочной продукции реализуемой в Казахстане
В Казахстане госслужащих лишат 13 зарплаты
В агентстве по делам госслужбы рассказали о премиях чиновников к Новому году
Цены на жилье по новой госпрограмме будут ориентированы на уязвимые слои населения
2,3 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье - МНЭ РК
В Актобе пройдет аукцион по продаже права аренды земельных участков
За неделю в Казахстане дизтопливо подорожало на 1,2% 2
Из 100 млрд тенге, вывезенных в офшоры, в Казахстан вернули только 30%