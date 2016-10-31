Эксперты подсчитали среднемесячную зарплату казахстанцев за июль-сентябрь

В третьем квартале 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 141 187 тенге.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2015 года составил 113,4%, реальной - 96,7%. Такие цифры приводит пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает 365info.kz.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности - 326,7 тыс. тенге (в 2,3 раза превышает среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 313,2 тыс. тенге (в 2,2 раза), в финансовой и страховой деятельности - 254,9 тыс. тенге (в 1,8 раза), в сфере информации и связи - 196,3 тыс. тенге (в 1,4 раз), в сфере транспорта и складирования - 182,0 тыс. тенге ( в 1,3 раз).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 89,4 тыс. тенге, что на 36,7% ниже среднего показателя по республике, в сфере образования в среднем по стране - 87,5 тыс. тенге (на 38% соответственно).

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 279,2 тыс. тенге, что в 2,0 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 94,5 тыс. тенге, что на 33,1% ниже среднего уровня по стране.

В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

В исследовании субъекты малого бизнеса не учитывались.