Казахстанцы стали больше жертвовать на благотворительность

В среднем казахстанец жертвует дважды в год по 2235 тенге. Самые щедрые благотворители живут в Алматы.

Граждане Казахстана за год увеличили денежные пожертвования в некоммерческие организации (НКО) почти в восемь раз, показали результаты исследования Яндекс.Деньги, передает sputnik.

Пожертвования принимают больше 500 некоммерческих организаций. Среди них Всемирный фонд дикой природы, Всемирный фонд социального развития, Greenpeace, фонды "Подари жизнь", "Обнаженные сердца", "Милосердие", "Дети Земли", "Линия жизни" и многие другие.

За последний год жители Казахстана в общей сложности пожертвовали почти в восемь раз больше денег, чем годом ранее. Число людей, которые хотят помочь другим, увеличилось примерно в семь раз.

Каждый из них в среднем жертвует дважды в год, за раз - около 2235 тенге. Это меньше, чем средний перевод в России (2554 тенге), но больше, чем в Беларуси (1756 тенге) и, например, Армении (1384 тенге).

На вопрос "Сколько денег было пожертвовано в прошлом и нынешнем году?" Sputnik Казахстан в компании не дали ответа, сославшись на коммерческую тайну.

Среди казахстанских пользователей самые щедрые - жители Алматы, Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска и Павлодара. В среднем за раз больше всего жертвуют алматинцы - 3193 тенге, а меньше всего - жители Кызылорды - 585 тенге.

В исследовании учитывались переводы, совершенные с сентября 2015 по сентябрь 2016 года и за такой же период годом ранее.