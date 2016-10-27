Опасные для здоровья плесень и бактерии обнаружили в молочной продукции реализуемой в Казахстане

Комитет по защите прав потребителей РК выявил, что сливочный йогурт "Эрмигурт" и кисломолочная продукция "Снежок" заражена плесенью, передает официальный сайт ведомства.

"В сливочном йогурте "Эрмигурт" производства ООО "Эрман" Московской области и в кисломолочной продукции "Снежок" Есильского маслодельного комбината Акмолинской области микробиологическими исследованиями выявлена зараженность плесенью. Это свидетельствует об антисанитарном состоянии помещений, высокой влажности, зараженности холодильных камер и прочем", - говорится в сообщении ведомства.

По данным комитета, плесень в молочной продукции вызывает пищевые отравления, также аллергические реакции организма.

"По фактам выявления нарушений требований технических регламентов комитетом проводятся соответствующие мероприятия в отношении субъектов торговли, в том числе по изъятию опасной продукции. По данной несоответствующей продукцией информирована Национальная палата предпринимателей "Атамекен", производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и необходимости устранения нарушений", - заключили в ведомстве.

Также, сообщается что в сгущенном молоке с сахаром "Алексеевское", производства ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат" (РФ, Белгородская область, г. Алексеевка) и в молоке "Барские продукты" молочного предприятия "Садовое" (Акмолинской области с. Садовое), были обнаружены бактерии групп кишечной палочки, а сметана "Домик на Хуторе" производства Карагачского молокозавода (РФ, Кабардино - Балкарская Республика с. Карагач), не соответствовала заявленной жирности, указанной на маркировке продукции, что является обманом потребителей.