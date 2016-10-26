В агентстве по делам госслужбы рассказали о премиях чиновников к Новому году

«Как такового понятия 13-й заработной платы нет. Есть понятие надбавок и премий. В пятом и шестом шагах плана нации заложена оплата труда по результатам. Она предполагает, что бонусы, которые сегодня применяются, они будут выплачиваться по результатам оценки. Сегодня система оценки внедрена в госслужбу. Эта оценка составляется из индивидуального годового плана, в котором отражаются все характеристики и показатели, которые госслужащий должен выполнить за год. Со следующего года по результатам конкретного госслужащего ему будут выплачиваться бонусы», — сказал и.о. директора департамента агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Жаркын Тлеукенов.

Тлеукенов уточнил, что внедрение новую бонусной системы для госслужащих запланировано на вторую половину 2017 года. По его словам, сроки будут зависеть от этапов проведения аттестации чиновников.

По итогам 2016 года, как отметил Тлеукенов, госслужащие получат премии и бонусы по старой системе.