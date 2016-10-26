2,3 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье - МНЭ РК

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2,3 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье - МНЭ РК

Новая госпрограмма поможет увеличить количество возводимого жилья.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК Мархабат Жайымбетов заявил, что в жилье нуждаются 2,3 миллиона казахстанцев, передает корреспондент Today.kz. По словам чиновника, для решения этого вопроса государство разработало специальный документ.

"На 1 сентября 2,3 миллиона человек нуждаются в жилье, из них очередники – 400 тысяч, вкладчики "Жилстройсбербанка" – 700 тысяч, очередники на получение 10-ти соток земли – 1,2 миллиона. В этой связи для разрешения жилищного вопроса разрабатывается совершенно новая программа жилищного строительства. В соответствии с разработанной концепцией, основной целью "Нурлы жер" является переход от прямого финансирования строительства жилья на развитие ипотечного кредитования и стимулирование частных застройщиков", - сказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК Мархабат Жайымбетов.

Он добавил, что новая программа поможет увеличить количество возводимого жилья.

"По 100 тысяч квартир будет строиться, за 15 лет получается 1,5 миллиона (квадратных метров - Прим. автора). Можно сравнить, в прошлом году в Казахстане было сдано в эксплуатацию 78 тысяч квартир, порядка девяти миллионов квадратных метров жилья, из них 20 тысяч - государственные. Планируем, что ежегодно показатель будет расти на 5-6 процентов", - сообщил Мархабат Жайымбетов.

В ходе пресс-конференции стало известно, что в рамках программы "Нурлы жол" планируется ввести 4,5 миллиона квадратных метров жилья к 2020 году, в том числе около двух миллионов – арендного, 0,8 миллиона – коммерческого. На реализацию этих планов выделено 444 миллиарда тенге.

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