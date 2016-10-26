В Актобе пройдет аукцион по продаже права аренды земельных участков

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В Актобе пройдет аукцион по продаже права аренды земельных участков

Земельные участки предназначены для строительства объектов промышленно-гражданского назначения.

Аукцион пройдет 4 ноября в 11.00 по ул. Ахтанова 50 в каб. 31. Торги будут осуществляться по английскому методу (на повышение начальной цены), сообщает пресс-служба акима города.

Городской акимат начал проведение аукционов по продаже права аренды земельных участков. Раньше практиковалось проведение конкурсов по продаже права аренды земельных участков, с этого года участки выставляются на аукцион.

На аукцион выставлено 10 земельных участков, сроком аренды на 3 года:

  • Район Мартукской трассы (0,0006 га) - для размещения и обслуживания рекламного щита;
  • Ул. Кобозева (0,006 га) - для размещения и обслуживания торгового павильона;
  • Ж/м Заречный-3 (0,12 га) - для размещения и обслуживания автогазозаправочной станции;
  • П.Кирпичный (0,27 га) - для размещения и обслуживания автогазозаправочной станции;
  • Трасса Актобе-Мартук (0,1968 га) - для размещения и обслуживания автогазозаправочной станции;
  • Саздинский с/о (0,2 га) - для размещения и обслуживания магазина;
  • Курайлинский с/о, с.Елек (0,1 га) - для размещения и обслуживания кафе;
  • П.К.Нокина (0,05 га) - для размещения и обслуживания мини-пекарни;
  • Ж/м Батыс-1, мкр №8 (1,7774 га) - для размещения и обслуживания многоэтажного жилого дома с благоустройством прилегающей территории;
  • Район Авиагородка (0,05 га) - для размещения и обслуживания мастерского цеха для реализации шагоходов.

Аукцион по каждому объекту торгов начинается с объявления аукционистом его наименования, краткой характеристики, метода проведения аукциона, начальной цены и шага изменения цены.

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить:

для физических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя;

для юридических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Желающие приобрести участок могут подать заявку в отдел земельных отношений по адресу: ул. Алтынсарина, 2, каб. № 50. Телефон для справок: 21-25-56

Напомним, первый аукцион по продаже права аренды земельных участков состоялся 4 апреля 2016 года под строительство объектов промышленно-гражданского назначения.

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