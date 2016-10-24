За неделю в Казахстане дизтопливо подорожало на 1,2%

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За неделю в Казахстане дизтопливо подорожало на 1,2%

За последние сутки рост добычи зафиксирован практически по всем добывающим компаниям, отмечается в сообщении центра.

Объем суточной добычи нефти в Казахстане по итогам прошлой недели увеличился на 8,9% до 1,559 млн. баррелей в сутки, сообщает АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа», передает МИА Казинформ.

При этом добыча газа повысилась более значительно на 17,6% до 122,5 млн. куб. метров газа. За последние сутки рост добычи зафиксирован практически по всем добывающим компаниям, отмечается в сообщении центра.

Между тем, объем переработки нефти на трех ведущих нефтеперерабатывающих заводах РК за неделю упал на 1,7% до 222,1 тыс. барр./сутки. Как отмечается, снижение переработки нефти связано с остановкой на планово-предупредительные ремонтные работы на заводе «Петро Казахстан Ойл Продактс» в г. Шымкент.

По итогам недели основные виды нефтепродуктов продолжают расти в цене. Лидером роста по прежнему остается дизельное топливо, которое подорожало за неделю на 1,2% до 128,2 тенге за литр (средняя цена по областям РК). При этом максимальная цена зафиксирована в приграничных с Россией областях: Павлодарская область (136,1 тг/л), ВКО (133,9 тг/л), СКО (133,3 тг/л), ЗКО (132,4 тг/л) и г. Астана (132,2 тг/л).

«Вышеперечисленное связано с тем, что средние цены за дизтопливо в РФ составляют 190 тенге за литр. Это создает экономические предпосылки для транзитных транспортных средств заправляться исключительно на территории РК, вынуждая местные АЗС повышать цены во избежание дефицита для местных потребителей», - разъясняют в ИАЦНГ.

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